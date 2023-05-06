КНДР модернізує ракетно-пусковий комплекс Сохе для виведення супутників (знімки)

Останні комерційні супутникові знімки станції запуску супутників Сохе показують, що на ділянці узбережжя, яку раніше використовували для сільськогосподарських потреб, ведеться нове будівництво. Імовірно, воно є частиною загальних зусиль з модернізації та удосконалення пускової установки супутника відповідно до цілей, поставлених главою КНДР Кім Чен Ином у березні 2022 року.

Фото: КНДР модернізує ракетно-пусковий комплекс Сохе для виведення супутників (скриншот 38north.org)

Новий будівельний майданчик розташований приблизно за один кілометр на північний-північний захід від причалу, будівництво якого триває з жовтня 2022 року. Після завершення будівництва ця нова портова зона може бути використана для приймання матеріалів, які доставлятимуться на охоронюваний пусковий комплекс новим дорожнім полотном і підземним тунелем.

На цьому новому будівельному майданчику сільськогосподарські будівлі було знесено близько двох-трьох тижнів тому, а нове будівництво розпочалося в період з 19 по 30 квітня. Трохи більше ніж за тиждень перший поверх однієї з будівель практично завершено. Також побудовані тимчасові бараки для робітників.

Фото: КНДР модернізує ракетно-пусковий комплекс Сохе для виведення супутників (скриншот 38north.org)

Конкретна мета цього нового будівництва неясна. Мілководдя оголюється під час відпливу і простягається на 200 метрів від берега, тому розміщення суден буде сумнівним і потребуватиме значних днопоглиблювальних робіт.

Фото: КНДР модернізує ракетно-пусковий комплекс Сохе для виведення супутників (скриншот 38north.org)

У період із січня по квітень 2023 року на стартовому майданчику не спостерігалися жодні суттєві зміни. Портальна вежа та секції стін залишаються на майданчику в очікуванні встановлення, як це відбувається вже кілька місяців. На вертикальному та горизонтальному випробувальних стендах двигунів відмічена лише незначна активність транспортних засобів та будівельних робіт.