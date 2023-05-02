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Байден проведе зустріч із керівниками Японії та Південної Кореї перед самітом країн G7

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Вівторок 02 травня 2023 05:08
Байден проведе зустріч із керівниками Японії та Південної Кореї перед самітом країн G7 Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден проведе тристоронню зустріч з лідерами Японії та Південної Кореї у Хіросімі, коли він вирушить до міста на саміт "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Чиновник, який говорив за умов анонімності, не назвав дату тристоронньої зустрічі. Згідно з дипломатичними джерелами, він, найімовірніше, відбудеться 21 травня, в день закриття триденного саміту країн G7, перед від'їздом Байдена до Австралії.

Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Ель домовилися минулого тижня, що вони активізуватимуть тристоронню співпрацю з Японією, щоб краще впоратися з північнокорейською ядерною загрозою.

Байден також привітав "політичну сміливість" Юна у роботі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою над покращенням відносин між Сеулом та Токіо після багатьох років напруженості з історичних питань.

Юн, який відвідав Токіо в березні, був запрошений Кишидою як один з гостей для розширених дискусій на зустрічі країн G7.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден відвідає саміт країн "Великої сімки", який відбудеться у Японії. Головною темою зустрічі стане війна в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступить на саміті G7 у онлайн-форматі.

Також, за даними ЗМІ, Японія, як головуюча країна в G7, хоче ухвалити документ щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї.

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