Байден проведе зустріч із керівниками Японії та Південної Кореї перед самітом країн G7

Президент США Джо Байден проведе тристоронню зустріч з лідерами Японії та Південної Кореї у Хіросімі, коли він вирушить до міста на саміт "Великої сімки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Чиновник, який говорив за умов анонімності, не назвав дату тристоронньої зустрічі. Згідно з дипломатичними джерелами, він, найімовірніше, відбудеться 21 травня, в день закриття триденного саміту країн G7, перед від'їздом Байдена до Австралії.

Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Ель домовилися минулого тижня, що вони активізуватимуть тристоронню співпрацю з Японією, щоб краще впоратися з північнокорейською ядерною загрозою.

Байден також привітав "політичну сміливість" Юна у роботі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою над покращенням відносин між Сеулом та Токіо після багатьох років напруженості з історичних питань.

Юн, який відвідав Токіо в березні, був запрошений Кишидою як один з гостей для розширених дискусій на зустрічі країн G7.