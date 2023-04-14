КНДР заявила, що під час останнього пуску тестувала нову балістичну ракету

Північна Корея заявила, що під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами корейських державних ЗМІ, нова ракета "радикально реформує" компоненти стратегічного стримування КНДР, підвищить ефективність її ядерної контратаки і змінить практичність її наступальної стратегії. Видання зазначає, що це перше використання твердого палива в балістичній ракеті КНДР. "Розробка твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети тривалий час вважалася ключовою метою Північної Кореї, оскільки вона могла би допомогти КНДР швидше розгорнути ракети під час війни", - зазначає Reuters.