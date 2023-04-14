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КНДР заявила, що під час останнього пуску тестувала нову балістичну ракету

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П'ятниця 14 квітня 2023 07:05
КНДР заявила, що під час останнього пуску тестувала нову балістичну ракету Фото: КНДР заявила, що тестувала нову балістичну ракету (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Північна Корея заявила, що під час останніх випробувань тестувала нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами корейських державних ЗМІ, нова ракета "радикально реформує" компоненти стратегічного стримування КНДР, підвищить ефективність її ядерної контратаки і змінить практичність її наступальної стратегії.

Видання зазначає, що це перше використання твердого палива в балістичній ракеті КНДР.

"Розробка твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети тривалий час вважалася ключовою метою Північної Кореї, оскільки вона могла би допомогти КНДР швидше розгорнути ракети під час війни", - зазначає Reuters.

Нагадаємо, що 13 квітня КНДР здійснила ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

А 8 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного БПЛА з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.

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