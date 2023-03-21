UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну та зустрінеться із Зеленським, - ЗМІ

Фото: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 21 березня відвідає Україну та проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

За даними телеканалу, наданими представниками японського уряду та правлячої партії, політик, який перебував з візитом в Індії, вже прямує до Києва.

Це перший візит глави Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Журналіти зазначають, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Нагадаємо, востаннє прем'єр Японії та Зеленський спілкувалися 6 грудня. Тоді вони провели телефонну розмову.

До слова, нещодавно Японія та Німеччина обговорили необхідність продовжувати вводити нові санкції проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія