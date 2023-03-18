Прем'єр Японії домовився із Шольцем посилити санкції проти РФ

Японія та Німеччина обговорили необхідність продовжувати вводити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, яку приводить NNK.

"Ми знову підтвердили важливість подальшого прийняття Японією, Німеччиною та країнами-однодумками сильних санкційних заходів проти Росії, а також надання допомоги Україні", - сказав Кісіда.

Крім того, країни поділяють думку щодо неприпустимості загроз та можливості використання РФ ядерної зброї.

Після переговорів Кісіда заявив журналістам, що Японія та Німеччина й надалі нарощуватимуть співпрацю для підтримки та зміцнення вільного та відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві закону.