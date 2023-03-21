Премьер Японии сегодня посетит Украину и встретится с Зеленским, - СМИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта посетит Украину и проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
По данным телеканала, предоставленным представителями японского правительства и правящей партии, политик, короторый был с визитом в Индии, уже направляется в Киев.
Это первый визит главы Японии в Украину после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Журналисты отмечают, что Кисида оставался единственным из лидеров стран G7, кто пока не совершал такой поездки.
Напомним, последний раз премьер Японии и Зеленский общались 6 декабря. Тогда они провели телефонный разговор.
К слову, недавно Япония и Германия обсудили необходимость продолжать вводить новые санкции против России.
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