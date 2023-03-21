Премьер Японии сегодня посетит Украину и встретится с Зеленским, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

По данным телеканала, предоставленным представителями японского правительства и правящей партии, политик, короторый был с визитом в Индии, уже направляется в Киев.

Это первый визит главы Японии в Украину после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Журналисты отмечают, что Кисида оставался единственным из лидеров стран G7, кто пока не совершал такой поездки.