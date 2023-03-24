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Прем'єр Польщі звинуватив Німеччину у недостатній "щедрості" щодо України

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П'ятниця 24 березня 2023 22:02
Прем'єр Польщі звинуватив Німеччину у недостатній "щедрості" щодо України Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина не надала належної підтримки Україні. Країна з найбільшою економікою в ЄС має зробити крок уперед і стати лідером.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Німеччина повинна посилати більше зброї, більше боєприпасів і давати більше грошей Україні, тому що вони є найбагатшою і найбільшою країною", - заявив він.

Польський прем'єр закликав Німеччину відправити Україні більше військової допомоги.

"Вони не були такими щедрими, як мали б бути. Я все ще закликаю їх зробити це (відправити більше зброї, - ред.)", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, раніше Моравецький заявляв, що весь цивілізований світ об'єднався заради перемоги України у війні, яку розв'язала Росія. Однак є держави, що коливаються, а серед них найбільше - Німеччина.

Крім того, Морвецький підкреслив, що настав час конфіскувати російські активи, щоб відбудувати Україну.

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