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Моравецький зробив заяву про нерішучість Німеччини: Це Гамлет

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Вівторок 21 березня 2023 07:13
Моравецький зробив заяву про нерішучість Німеччини: Це Гамлет Фото: Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Увесь цивілізований світ об'єднався заради перемоги України у війні, яку розв'язала Росія. Однак є держави, що вагаються, а серед них найбільше - Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг.

"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: Deutschland ist Hamlet, Німеччина - це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра", - зазначив глава польського уряду.

Моравецький вказав, що російський диктатор Володимир Путін наважився на повномасштабне вторнення в Україну, бо думав, що Європа "лінива" та "слабка".

"Через рік ми бачимо, що він помилявся, принаймні частково. Європа ще не померла, поки ми живі. Але Європа ще не перемогла", - додав прем'єр Польщі.

Нагадаємо, раніше Морвецький підкреслив, що настав час конфіскувати російські активи, щоб відбудувати Україну.

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