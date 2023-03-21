Настав час конфіскувати російські активи, щоб відбудувати Україну, - прем'єр Польщі
Європа зобов'язана проявити сильнішу політичну волю для підтримки України. Адже агресори повинні знати, що рано чи пізно доведеться платити за завдані ними збитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг.
"Хочу сказати всім лідерам Європи: "Настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну та зменшити витрати на енергоносії для європейців", - сказав політик.
Моравецький зазначив, що нині війна точиться за спільні європейські цінності, і українці воюють не лише за себе, а й за свободу всієї Європи.
"Наше майбутнє також залежить від результатів цієї війни, від того, як вона закінчиться", - додав глава польського уряду.
Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені українські міста.
Також раніше ми писали, що конференція з питань відбудови України пройде наприкінці квітня цього року.
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