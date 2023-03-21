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Настав час конфіскувати російські активи, щоб відбудувати Україну, - прем'єр Польщі

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Вівторок 21 березня 2023 04:16
Настав час конфіскувати російські активи, щоб відбудувати Україну, - прем'єр Польщі Фото: Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: Олег Васьків

Європа зобов'язана проявити сильнішу політичну волю для підтримки України. Адже агресори повинні знати, що рано чи пізно доведеться платити за завдані ними збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час виступу в університеті Рупрехта-Карла у німецькому місті Гайдельберг.

"Хочу сказати всім лідерам Європи: "Настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну та зменшити витрати на енергоносії для європейців", - сказав політик.

Моравецький зазначив, що нині війна точиться за спільні європейські цінності, і українці воюють не лише за себе, а й за свободу всієї Європи.

"Наше майбутнє також залежить від результатів цієї війни, від того, як вона закінчиться", - додав глава польського уряду.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені українські міста.

Також раніше ми писали, що конференція з питань відбудови України пройде наприкінці квітня цього року.

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