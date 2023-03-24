Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной "щедрости" в отношении Украины

Германия не оказала должной поддержки Украине. Страна с крупнейшей экономикой в ЕС должна сделать шаг вперед и стать лидером.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Германия должна посылать больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что они являются самой богатой и самой большой страной", - заявил он.

Польский премьер призвал Германию отправить Украине больше военной помощи.

"Они не были так щедры, как должны были быть. Я все еще призываю их сделать это (отправить больше оружия, - ред.)", - заявил Моравецкий.

Напомним, ранее Моравецкий заявлял, что весь цивилизованный мир объединился во имя победы Украины в войне, которую развязала Россия. Однако есть колеблющиеся государства, а среди них больше всего - Германия.

Кроме того, Морвецкий подчеркнул, что пора конфисковать российские активы, чтобы отстроить Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.