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Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной "щедрости" в отношении Украины

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 22:02
Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной "щедрости" в отношении Украины Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия не оказала должной поддержки Украине. Страна с крупнейшей экономикой в ЕС должна сделать шаг вперед и стать лидером.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Германия должна посылать больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что они являются самой богатой и самой большой страной", - заявил он.

Польский премьер призвал Германию отправить Украине больше военной помощи.

"Они не были так щедры, как должны были быть. Я все еще призываю их сделать это (отправить больше оружия, - ред.)", - заявил Моравецкий.

Напомним, ранее Моравецкий заявлял, что весь цивилизованный мир объединился во имя победы Украины в войне, которую развязала Россия. Однако есть колеблющиеся государства, а среди них больше всего - Германия.

Кроме того, Морвецкий подчеркнул, что пора конфисковать российские активы, чтобы отстроить Украину.

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