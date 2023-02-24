Україна має перемогти, щоб запанував тривалий мир, - Дуда

Для того, аби запанував тривалий мир, Україна має перемогти у війні, яку розв'язала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Анджея Дуди під час телевізійного звернення до польського народу 23 лютого.

"А щоб вона (Україна - ред) мала на це шанси, потрібна єдність усього вільного світу", - зазначив політик.

Дуда вказав, що розпочавши війну в Україні, російський диктатор Володимир Путін хотів відбудувати імперію, розділити світ і зробити Європу постійно залежною від своїх ресурсів.

"Сьогодні, після року війни, ми знаємо, що РФ не завоювала Україну. Західний світ об’єднався, роль НАТО зросла, до Альянсу приєдналося більше країн. Європа нарешті позбавляється залежності від російської нафти й газу", - підкреслив президент.

Глава польської держави додав, що Путін не реалізував жодної зі своїх стратегічних цілей і точно програє.

"Його зупинив героїзм українських воїнів та українського суспільства. Його зупинила позиція Польщі та інших країн, які підтримали Україну з першого дня. Але все це було б неможливо без сильного лідерства США", - підсумував Дуда.