ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни Західної Європи повинні швидше передавати Україні військову техніку, - Польща

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 17:45
Країни Західної Європи повинні швидше передавати Україні військову техніку, - Польща Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Країни Західної Європи мають швидше та щедріше постачати Україні військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, яку приводить Reuters.

"Я хотів би, щоб країни Західної Європи були такими самими, як Данія та Польща", - заявив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що військові поставки до України мають бути швидкими та щедрішими.

"Давайте будемо відвертими. Якби не США, Польща та Великобританія, можливо, Україна не вижила б ні перших кількох тижнів, ні перших кількох місяців", - додав Моравецький.

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен додала, що Європа не може допустити поразки України, а отже треба надавати необхідну допомогу Україні.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 лютого, уряди Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну.

Раніше Матеуш Моравецький заявляв, що Польща може передати Україні винищувачі Міг-29, проте лише в рамках коаліції.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом будівництво хабу з ремонту та модернізації танків Leopard, які незабаром будуть передані Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Польща Дания Війна в Україні
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто