Країни Західної Європи повинні швидше передавати Україні військову техніку, - Польща

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, яку приводить Reuters.

"Я хотів би, щоб країни Західної Європи були такими самими, як Данія та Польща", - заявив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що військові поставки до України мають бути швидкими та щедрішими.

"Давайте будемо відвертими. Якби не США, Польща та Великобританія, можливо, Україна не вижила б ні перших кількох тижнів, ні перших кількох місяців", - додав Моравецький.

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен додала, що Європа не може допустити поразки України, а отже треба надавати необхідну допомогу Україні.