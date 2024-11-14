Дуда пояснив, за якої умови Україна могла б отримати від Польщі МіГ-29

Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Проте НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду, якого цитує Polsat News.