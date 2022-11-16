Прем'єр Польщі після вибуху закликав бути готовими до інформаційних атак
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після вибухів у Пшеводуві закликав не піддаватися на ймовірні маніпуляції та фейки в інформаційному просторі, але довіряти виключно перевіреним даним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави польського уряду на прес-конференції, яку транслювали місцеві ЗМІ.
Він просить зберігати спокій через трагічну загибель двох громадян внаслідок вибухів.
"Давайте не маніпулюватимемо. Ми повинні проявляти стриманість і розсудливість, ми маємо покладатися виключно на факти, на те, що знаємо ми та що знають наші союзники", - заявив Моравецький.
Також прем'єр Польщі наголосив на необхідності бути готовими до будь-яких неправдивих повідомлень і фейкових новин, і "до атак в інформаційному полі".
"Не забуватимемо, що хаос - це зброя, яку використовує Росія", - нагадав чиновник.
Раніше повідомлялося, що в Польщі офіційно підтвердили, що вибух у селі Пшеводув був спричинений попаданням російської ракети. Після цього у МЗС викликали для надання "детальних пояснень" російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва.
Також нагадаємо, що у Міноборони РФ відмовилися брати відповідальність за обстріл польської території.
Тим часом голова МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що в РФ після вибухів у Польщі почали просувати фейк про нібито українську ракету ППО і розвінчав цю брехню.
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