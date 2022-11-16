ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Польщі після вибуху закликав бути готовими до інформаційних атак

Новость на русском →
Польща, Середа 16 листопада 2022 02:04
Прем'єр Польщі після вибуху закликав бути готовими до інформаційних атак Фото: польський прем'єр Матеуш Моравецький (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після вибухів у Пшеводуві закликав не піддаватися на ймовірні маніпуляції та фейки в інформаційному просторі, але довіряти виключно перевіреним даним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави польського уряду на прес-конференції, яку транслювали місцеві ЗМІ.

Він просить зберігати спокій через трагічну загибель двох громадян внаслідок вибухів.

"Давайте не маніпулюватимемо. Ми повинні проявляти стриманість і розсудливість, ми маємо покладатися виключно на факти, на те, що знаємо ми та що знають наші союзники", - заявив Моравецький.

Також прем'єр Польщі наголосив на необхідності бути готовими до будь-яких неправдивих повідомлень і фейкових новин, і "до атак в інформаційному полі".

"Не забуватимемо, що хаос - це зброя, яку використовує Росія", - нагадав чиновник.

Раніше повідомлялося, що в Польщі офіційно підтвердили, що вибух у селі Пшеводув був спричинений попаданням російської ракети. Після цього у МЗС викликали для надання "детальних пояснень" російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва.

Також нагадаємо, що у Міноборони РФ відмовилися брати відповідальність за обстріл польської території.

Тим часом голова МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що в РФ після вибухів у Польщі почали просувати фейк про нібито українську ракету ППО і розвінчав цю брехню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща фейки Вибух ракетный удар
NEWS
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
Кінбурнська коса та Олешки: експерт оцінив важливість позицій для ЗСУ
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли