Прем'єр Польщі після вибуху закликав бути готовими до інформаційних атак

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після вибухів у Пшеводуві закликав не піддаватися на ймовірні маніпуляції та фейки в інформаційному просторі, але довіряти виключно перевіреним даним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави польського уряду на прес-конференції, яку транслювали місцеві ЗМІ.

Він просить зберігати спокій через трагічну загибель двох громадян внаслідок вибухів.

"Давайте не маніпулюватимемо. Ми повинні проявляти стриманість і розсудливість, ми маємо покладатися виключно на факти, на те, що знаємо ми та що знають наші союзники", - заявив Моравецький.

Також прем'єр Польщі наголосив на необхідності бути готовими до будь-яких неправдивих повідомлень і фейкових новин, і "до атак в інформаційному полі".

"Не забуватимемо, що хаос - це зброя, яку використовує Росія", - нагадав чиновник.