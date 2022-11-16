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Премьер Польши после взрыва призвал быть готовыми к информационным атакам

Новина українською →
Польша, Среда 16 ноября 2022 02:04
Премьер Польши после взрыва призвал быть готовыми к информационным атакам Фото: польский премьер Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после взрывов в селе Пшеводув призвал не поддаваться на вероятные манипуляции и фейки в информационном пространстве, но доверять исключительно проверенным данным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы польского правительства на пресс-конференции, которую транслировали местными СМИ.

Он просит сохранять спокойствие в связи с трагической гибелью двух граждан вследствие взрывов.

"Давайте не будем манипулировать. Мы должны проявлять сдержанность и благоразумие, мы должны полагаться исключительно на факты, на то, что знаем мы и что знают наши союзники", - заявил Моравецкий.

Также премьер Польши подчеркнул необходимость быть готовыми к любым неправдивым сообщениям и фейковым новостям, и "к атакам в информационном поле".

"Не будем забывать, что хаос - это оружие, которое использует Россия", - напомнил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Польше официально подтвердили, что взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты. После этого в МИД вызвали для дачи "детальных объяснений" российского посла в Варшаве Сергея Андреева.

Также напомним, что в Минобороны РФ отказались брать ответственность за обстрел польской территории.

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что в РФ после взрывов в Польше стали продвигать фейк о якобы украинской ракете ПВО, и развенчал эту ложь.

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Польша фейки Взрыв ракетный удар
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