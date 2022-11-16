У Польщі підтвердили, що ракета була російською. МЗС викликає посла РФ

У Польщі вибухи в селі Пшеводув були спричинені обстрілом з боку Російської Федерації - підтвердилося, що ракета була російська. Польське МЗС викликає посла РФ із вимогами надати пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RP.pl

Зазначається, що глава польської дипломатії Збігнєв Рау викликав російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва в МЗС з вимогою "негайно надати детальні пояснення" з приводу "ракети російського виробництва", що потрапила на територію Польщі.

"15 листопада 2022 року протягом багатьох годин спостерігався масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури з боку збройних формувань Російської Федерації. О 15:40 на село Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться у повідомленні речника міністерства закордонних справ Лукаша Ясіни, який вийшов одразу після опівночі.

Комюніке МЗС є першим офіційним підтвердженням польської влади, що ракета, яка влучила у вівторок на територію Польщі, прилетіла з Росії.

Раніше у соцмережах міністр юстиції та генпрокурор Збігнєв Зіобро повідомив, що доручив Національній прокуратурі особисто контролювати розслідування вибуху ракети та загибелі двох громадян Польщі. Він зазначив, що на місці вже кілька годин працює група прокурорів разом із підконтрольними їм службами та експертами.

Збігнєв Зіобро також повідомив, що "на місці вже кілька годин працює група прокурорів разом із підконтрольними їм службами та експертами".

Нагадаємо, у вівторок 15 листопада по території Польщі було завдано ракетного удару, в результаті атаки були загиблі.

Також повідомлялося, що в Міноборони РФ відмовилися брати відповідальність за обстріл польської території.

При цьому, як в Офісі президента України назвали це спланованим "привітом" від Росії, який замаскований під "помилку".

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда провів окремі переговори із президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.