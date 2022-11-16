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Кулеба спростував російські фейки після інциденту у Польщі

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Середа 16 листопада 2022 00:05
Кулеба спростував російські фейки після інциденту у Польщі Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Після вибухів у Польщі біля села Пшеводув у Росії почали просувати неправдиву інформацію про те, що нібито причиною була українська ракета ППО. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити фейкам країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника у Twitter.

"Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не повинен вестись на російську пропаганду або посилювати її повідомлення", - йдеться у публікації.

Також Кулеба зазначив, що світова спільнота мала "вивчити такий урок давно" - після збиття пасажирського лайнера "Боїнг 777" авіарейсу MH17 влітку 201 року.

Кулеба спростував російські фейки після інциденту у Польщі

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Нагадаємо, що в Міноборони РФ відмовилися брати відповідальність за обстріл польської території, внаслідок якого загинуло двоє людей.

При цьому, як повідомлялося раніше, в Офісі президента України назвали це спланованим "привітом" від Росії, який замаскований під "помилку".

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Польща Дмитро Кулеба фейки Вибух ракетный удар
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