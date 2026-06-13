Прем'єр Пакистану заявив про підписання угоди США-Іран протягом доби

Сторони наблизилися до фіналізації мирної угоди, Пакистан готується до її електронного підписання протягом наступної доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа в соцмережі X.
Прем'єр Пакистану повідомив, що сторони перебувають на фінальному етапі узгодження документа, а підписання має відбутися дистанційно.
"Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. Фіналізація, ймовірно, очікується протягом наступних 24 годин, і Пакистан готується до електронного підписання мирної угоди одразу після цього", - написав Шаріф.
За його словами, наступного тижня сторони проведуть переговори на технічному рівні.
Шаріф подякував США та Ірану за "постійну відданість під час переговорів", а також "братам у регіоні" за підтримку посередницьких зусиль.
"Ми впевнені, що ця історична мирна угода стане міцною основою для тривалого миру", - підсумував прем'єр Пакистану.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди.
Документ передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів, пом'якшення санкцій проти Тегерана, розведення високозбагаченого іранського урану під контролем інспекторів ООН та відновлення довоєнних обсягів судноплавства через Ормузьку протоку.
Пакистан з весни виступає основним посередником у діалозі між Тегераном і Вашингтоном.
Через Ісламабад Іран передавав США свої пропозиції щодо завершення війни, зокрема план із шести умов: скасування санкцій, розморожування активів, припинення морської блокади, виведення військ США з районів біля іранського кордону та виплата компенсацій.