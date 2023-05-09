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Прем'єр Нідерландів та президент Бразилії обговорили війну в Україні

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Вівторок 09 травня 2023 04:27
Прем'єр Нідерландів та президент Бразилії обговорили війну в Україні Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілвою максимально докладно висловив необхідність допомагати Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нам потрібно допомогти Україні вести цю боротьбу", - заявив Рютте журналістам у понеділок, у перший день свого візиту до Бразилії.

За словами прем'єра Нідерландів, він має намір пояснити президенту Бразилії, чому питання про підтримку України є екзистенційним для Нідерландів, Європи та інших країн. На його думку, російське вторгнення поставило на карту західні цінності.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, а я не думаю, що в нього це вийде, то на цьому все не закінчиться. Люди турбуються за свою безпеку в Амстердамі, Берліні, Парижі та всій Європі", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше президент Бразилії закликав США припинити "заохочувати" війну в Україні.

Також президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив про марність пошуку винних у війні в Україні. При цьому він закликав сторони до переговорів.

Речник Міністерствазакордонних справ Олег Ніколенко сказав, що Україна спостерігає за "мирними ініціативами" президента Бразилії для завершення війни. Однак закликає не ставитися однаково до країни-агресора і сторони, що захищається.

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Марк Рютте Бразилия Вторгнення Росії до України
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