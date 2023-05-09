Премьер Нидерландов и президент Бразилии обсудили войну в Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой максимально подробно изложил необходимость помогать Украине в войне против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Нам нужно помочь Украине вести эту борьбу", - заявил Рютте журналистам в понедельник, в первый день своего визита в Бразилию.
По словам премьера Нидерландов, он намерен объяснить президенту Бразилии, почему вопрос о поддержке Украины является экзистенциальным для Нидерландов, Европы и других стран. По его мнению, российское вторжение поставило на карту западные ценности.
"Если Путин добьется успеха в Украине, а я не думаю, что у него это получится, то на этом все не закончится. Люди беспокоятся за свою безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и всей Европе", — подчеркнул он.
Напомним, что ранее президент Бразилии призвал США прекратить "поощрять" войну в Украине.
Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о бесполезности поиска виновных в войне в Украине. При этом он призвал стороны к переговорам.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что Украина наблюдает за "мирными инициативами" президента Бразилии для завершения войны. Однако призывает не относиться одинаково к стране-агрессору и защищаемой стороне.
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