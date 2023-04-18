В МЗС відреагували на "мирні ініціативи" президента Бразилії, запрошують його до України

Україна спостерігає за "мирними ініціативами" президента Бразилії для завершення війни. Проте закликає не ставитися однаково до країни-агресора та сторони, яка захищається.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що Україну не потрібно переконувати, щоб закінчити війну, адже вона завдає страждань та руйнувань. Тому Україна прагне завершення російської агресії, але лише на основі формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

В МЗС запросили президента Бразилії Луїса відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно бразильський лідер заявив, що США нібито "заохочують" війну в Україні. Луїз Інасіо Лула да Сілва вважає, що президента України та російського диктатора потрібно "переконати" почати переговори.

При цьому у Білому домі заявили, що Бразилія лише повторює російську та китайську пропаганду, але не прагне миру в Україні.

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