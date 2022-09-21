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Прем'єр Нідерландів про російську мобілізацію: ознака паніки у Кремлі

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наказ про часткову мобілізацію в Росії - це ознака паніки в Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мобілізація, заклик до "референдуму" на Донбасі - все це ознака паніки. Його риторика про ядерну зброю - це те, що ми вже чули багато разів. Це все частина риторики, яку ми знаємо. Я б порадив зберігати спокій", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Диктатор планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.

Додамо, на Банковій вже відреагували на цей крок Путіна, висміявши його риторичним питанням, "Все ще йде за планом, чи не так?".

Крім того, прем'єр Чехії Петро Фіала заявив, що часткова мобілізація у РФ - це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором.

При цьому глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевич натякнув, що Рига не допомагатиме росіянам уникнути мобілізації.

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