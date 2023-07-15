Прем'єр-міністра Ізраїлю доставили до відділення невідкладної допомоги

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху доправили у відділення невідкладної допомоги медичного центру. Він скаржився на погане самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Ізраїльського прем'єра доправили в медцентр "Шиба" в Рамат-Гані.

"Його стан добрий, і він проходить медичні тести", - ідеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра, у якій повідомляють, що докладнішу інформацію буде надано пізніше.

Єврейські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Нетаньяху, повідомили, що раніше він скаржився на погане самопочуття.

Прем'єра привезли на автоколоні з його будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Єрусалим не надав Україні зброю, але відкрито не підтримав агресію РФ. Також Ізраїль не погодився остаточно виступити посередником.

Однак останнім часом взаємодія Ізраїлю з Росією посилилася. Зокрема, ізраїльський уряд провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії та домовився про дипломатичну місію.

Посол України в Ізраїлі розкритикував відверто проросійську політику уряду Ізраїлю, після чого його викликали до МЗС.

Президент Володимир Зеленський неодноразово запрошував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху відвідати Україну.

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