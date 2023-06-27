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Українського посла викликали до МЗС Ізраїлю після критики політики країни

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Вівторок 27 червня 2023 11:16
Українського посла викликали до МЗС Ізраїлю після критики політики країни Фото: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до Міністерства закордонних справ Ізраїлю після його нещодавньої критики політики країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Корнійчука має прибути до МЗС Ізраїлю 3 липня.

Зазначається, що зустріч відбудеться з керівником Управління зі стратегічних питань Алізою Бен-Нун.

Критика політики Ізраїлю

Нещодавно посольство Ізраїлю в Україні розкритикувало Єрусалим за проросійську позицію. Зокрема, зазначалося, що ізраїльський уряд успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії та домовився про створення ще однієї російської дипломатичної місії в Єрусалимі.

Там також заявили, що заяви прем'єра Беньяміна Нетаньягу завжди були спрямовані на виправдання бездіяльності держави в наданні оборонної допомоги Україні.

При цьому Ізраїль неодноразово закликали передати Україні допомогу для боротьби з іранськими "Шахедами".

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