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Премьер-министра Израиля доставили в отделение неотложной помощи

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Суббота 15 июля 2023 17:44
Премьер-министра Израиля доставили в отделение неотложной помощи Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра. Он жаловался на плохое самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Израильского премьера доставили в медцентр "Шиба" в Рамат-Гане.

"Его состояние хорошее, и он проходит медицинские тесты", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра, в котором сообщается, что более подробная информация будет представлена позднее.

Еврейские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Нетаньяху, сообщили, что ранее он жаловался на плохое самочувствие.

Премьера привезли на автоколонне из его дома в Кейсарии, где он проводил выходные.

Позиция Израиля относительно войны в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но открыто не поддержал агрессию РФ. Также Израиль не согласился окончательно выступить посредником.

Однако в последнее время взаимодействие Израиля с Россией усилилось. В частности, израильское правительство провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о дипломатической миссии.

Посол Украины в Израиле раскритиковал откровенно пророссийскую политику правительства Израиля, после чего его вызвали в МИД.

Президент Владимир Зеленский неоднократно приглашал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху посетить Украину.

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