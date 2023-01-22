Прем'єр-міністр Японії збирається до України: оцінить наслідки війни

Зазначається, що Кісіда збирається відвідати місця, де відбулися бойові дії, а також за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським виступити з засудженням Росії.

У Yomiuri зазначають, що для Кісіди поїздка до Києва необхідна через те, що 2023 року Японія головує у G7, і такий політичний крок має стати демонстрацією залучення японського уряду на підтримку України.

Проте, за даними видання, японська влада поки що сумнівається в безпеці подібного візиту.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом відвідає Україну.

Раніше посол України в Японії заявив, що країна може відіграти ключову роль у формуванні фонду повоєнного відновлення України.

У січні повідомлялося, що Японія виділила Україні 95 мільйонів доларів допомоги.

Також прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися посилити співпрацю для допомоги Україні.

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