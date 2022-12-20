Прем'єр Косово звинуватив РФ в розпалюванні нового конфлікту в Європі

"Тепер, коли Росія отримала серйозні поразки в Україні після свого вторгнення та агресії, вона зацікавлена в аутсорсингу свого розпалювання війни на Балканах, де у них є клієнт, який знаходиться в Белграді", – сказав Курті.

Однак сказав, що барикади є кроком до поділу країни, яка є незалежною від Сербії з 2008 року.