Прем'єр Косово звинуватив РФ в розпалюванні нового конфлікту в Європі

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті попередив, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через невдачі на війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Тепер, коли Росія отримала серйозні поразки в Україні після свого вторгнення та агресії, вона зацікавлена в аутсорсингу свого розпалювання війни на Балканах, де у них є клієнт, який знаходиться в Белграді", – сказав Курті.
Однак сказав, що барикади є кроком до поділу країни, яка є незалежною від Сербії з 2008 року.
Нагадаємо, На кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.
Що відбувається в Косово та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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