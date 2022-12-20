Премьер Косово обвинил РФ в разжигании нового конфликта в Европе

"Теперь, когда Россия получила серьезные поражения в Украине после своего вторжения и агрессии, она заинтересована в аутсорсинге разжигания войны на Балканах, где у них есть клиент, который находится в Белграде", - сказал Курти.

Однако сказал, что баррикады являются шагом к разделу страны, независимой от Сербии с 2008 года.