Премьер Косово обвинил РФ в разжигании нового конфликта в Европе

Премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил, что Россия разжигает напряженность между его страной и Сербией из-за неудач на войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
"Теперь, когда Россия получила серьезные поражения в Украине после своего вторжения и агрессии, она заинтересована в аутсорсинге разжигания войны на Балканах, где у них есть клиент, который находится в Белграде", - сказал Курти.
Однако сказал, что баррикады являются шагом к разделу страны, независимой от Сербии с 2008 года.
Напомним, на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими , устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.
Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах, читайте в материале РБК-Украина.
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