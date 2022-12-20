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Премьер Косово обвинил РФ в разжигании нового конфликта в Европе

Фото: премьер-министр Косово Рамуш Харадинай (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил, что Россия разжигает напряженность между его страной и Сербией из-за неудач на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Теперь, когда Россия получила серьезные поражения в Украине после своего вторжения и агрессии, она заинтересована в аутсорсинге разжигания войны на Балканах, где у них есть клиент, который находится в Белграде", - сказал Курти.

Однако сказал, что баррикады являются шагом к разделу страны, независимой от Сербии с 2008 года.

Напомним, на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими , устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.

Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах, читайте в материале РБК-Украина.

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