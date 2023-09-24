Прем'єр-міністр Косово каже, що переговори з Сербією зайшли в глухий кут

Переговори про нормалізацію відносин між Косово та Сербією зайшли в глухий кут.

Про це заявив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Остання зустріч Курті та президента Сербії Александра Вучича відбулась 14 вересня. Косівський прем'єр назвав її "фіаско" та заявив, що спецпредставник ЄС Мірослав Лайчак "втратив нейтралітет".

За словами Курті, Лайчак не передав косовцям письмову переговорну позицію Сербії перед зустріччю - вони отримали її лише після завершення переговорів.

"З цим методом неможливо рухатися далі. Зустріч 14 вересня показала межі старих методів", - сказав Курті.

Також він звинуватив Вучича в образах на його адресу під час переговорів, що, за його словами, стало регулярним явищем, а посередники нібито не намагалися це зупинити.

"Він досить часто ображає мене і лає сербською мовою протягом цих двох років. Я просив посередників зупинити його і засудити це, але цього ніколи не відбувається", - додав Курті.

Конфлікт Косово і Сербії

Сербія не визнає незалежність Косово, тож відносини між країнами перебувають у напрузі, інколи ескалуючись. Так, наприкінці весни в північних муніципалітетах, де проживає багато етнічних сербів, пройшли проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тож перемогу здобули етнічні албанці. Це призвело до масових заворушень та зіткнень із поліцією Косова.

Додамо, що після цього президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова. НАТО направила до регіону миротворців, проте близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом кількість військовослужбовців НАТО в регіоні збільшила до 4500 осіб.

Нагадаємо також, що прем'єр-міністр Косово Альбін Курті назвав умови для проведення перевиборів, щоб знизити напругу в регіоні, а також заявив у серпні, що влада зменшить на 25% кількість поліції в регіоні для деескалації.

1 червня президенти Косово та Сербії провели коротку зустріч за участі канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона, однак досі напруження не спало.

А сьогодні прем'єр Косова Альбін Курті заявив про проведення силової операції проти щонайменше 30 озброєних людей після нападу на правоохоронців. Він звинуватив Сербію за організацію цих дій.

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