Премьер-министр Косово говорит, что переговоры с Сербией зашли в тупик

Переговоры о нормализации отношений между Косово и Сербией зашли в тупик.

Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Последняя встреча Курти и президента Сербии Александра Вучича прошла 14 сентября. Косовский премьер назвал ее "фиаско" и заявил, что спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак "потерял нейтралитет".

По словам Курти, Лайчак не передал косовцам письменную переговорную позицию Сербии перед встречей - они получили ее только после завершения переговоров.

"С этим методом невозможно двигаться дальше. Встреча 14 сентября показала границы старых методов", - сказал Курти.

Также он обвинил Вучича в оскорблениях в его адрес в ходе переговоров, что, по его словам, стало регулярным явлением, а посредники вроде бы не пытались это остановить.

"Он довольно часто оскорбляет меня и ругает на сербском языке в течение этих двух лет. Я просил посредников остановить его и осудить это, но этого никогда не происходит", - добавил Курти.

Конфликт Косово и Сербии

Сербия не признает независимость Косово, так что отношения между странами находятся в напряжении, иногда эскалируясь. Так, в конце весны в северных муниципалитетах, где проживают многие этнические сербы, прошли промежуточные выборы мэров. Местные сербы проигнорировали их, так что победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией Косово.

Добавим, что после этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово . НАТО направила в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек.

Напомним также, что премьер-министр Косово Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов, чтобы снизить напряжение в регионе, а также заявил в августе, что власти уменьшит на 25% количество полиции в регионе для деэскалации.

1 июня президенты Косово и Сербии провели короткую встречу с участием канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, однако до сих пор напряжения не спало.

А сегодня премьер Косово Альбин Курти заявил о проведении силовой операции против, по меньшей мере, 30 вооруженных людей после нападения на правоохранителей. Он обвинил Сербию в организации этих действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.