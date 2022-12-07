Прем'єр Литви закликала надати Україні ракети ATACMS або аналог

Вона вважає, що українські бійці можуть швидко освоїти будь-яку з цих систем і потребують цієї зброї, аби краще атакувати позиції російських військових.

"Українцям потрібна така зброя... Я думаю, що ми повинні довіряти їхнім можливостям", - сказала вона.

Шимоніта відмовилася коментувати повідомлення про те, що Україна розгортає дрони для нанесення ударів по військових базах у Росії. Вона додала, що важко підтвердити те, що сталося, через досвід Кремля із проведення операцій під чужим прапором.

Проте прем'єр Литви запевнила, що підтримає все, що потрібно Україні для захисту від російської агресії.

До того ж, Шимоніте не розуміє, чому деякі її європейські колеги наполягають на мирних переговорах, коли президент Росії Володимир Путін не демонструє жодних ознак бажання вести серйозні переговори. Вона вважає, що пропонувати йому будь-які гарантії безпеки для участі в дискусіях не мало б особливого сенсу..

"Путін не зацікавлений у мирі... Я не можу зрозуміти, яку безпеку гарантує країна, яка ніколи не була під загрозою будь-якої атаки", - додала вона.

Нагадаємо, Литва оголосила про передачу Україні боєприпасів до артилерії.

Окрім того, Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

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