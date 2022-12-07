Премьер Литвы призвала предоставить Украине ракеты ATACMS или аналог

Она считает, что украинские бойцы могут быстро освоить любую из этих систем и нуждаются в этом оружии, чтобы лучше атаковать позиции российских военных.

"Украинцам нужно такое оружие... Я думаю, что мы должны доверять их возможностям", - сказала она.

Шимонита отказалась комментировать сообщение о том, что Украина разворачивает дроны для нанесения ударов по военным базам в России. Она добавила, что трудно подтвердить произошедшее из-за опыта Кремля по проведению операций под чужим флагом.

Однако премьер Литвы заверила, что поддержит все необходимое Украине для защиты от российской агрессии.

К тому же, Шимоните не понимает, почему некоторые ее европейские коллеги настаивают на мирных переговорах, когда президент России Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков желания вести серьезные переговоры. Она считает, что предлагать ему любые гарантии безопасности для участия в дискуссиях не имело бы особого смысла.

"Путин не заинтересован в мире... Я не могу понять, какую безопасность гарантирует страна, которая никогда не была под угрозой какой-либо атаки", - добавила она.

Напомним, Литва объявила о передаче Украине боеприпасов к артиллерии.

Кроме того Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

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