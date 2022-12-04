Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії
Литва прийняла рішення надати боєприпаси для української артилерії, які незабаром будуть в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Міністерства оборони Литви в Twitter.
Сьогодні, 4 грудня Міністерство оборони Литви повідомили в себе на сторінці, що країна відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії.
"Ми щодня працюємо, щоб окупанти тікали", - додали в міністерстві.
Також в литовському міністерстві додали фото завантаження боєприпасів, для відправки.
Нагадаємо, Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
Раніше ми писали, що в Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, які закупили мешканці цієї країни та представники бізнесу в рамках ініціативи "Зігрій Україну".
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