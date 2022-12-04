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Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії

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Литва, Неділя 04 грудня 2022 22:50
Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії Фото: Україна отримає боєприпаси від Литви (facebook.com CinCAFU)
Автор: РБК-Україна

Литва прийняла рішення надати боєприпаси для української артилерії, які незабаром будуть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Міністерства оборони Литви в Twitter.

Сьогодні, 4 грудня Міністерство оборони Литви повідомили в себе на сторінці, що країна відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії.

"Ми щодня працюємо, щоб окупанти тікали", - додали в міністерстві.

Також в литовському міністерстві додали фото завантаження боєприпасів, для відправки.

Зображення

Нагадаємо, Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Раніше ми писали, що в Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, які закупили мешканці цієї країни та представники бізнесу в рамках ініціативи "Зігрій Україну".

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