Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії

Литва прийняла рішення надати боєприпаси для української артилерії, які незабаром будуть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Міністерства оборони Литви в Twitter.

Сьогодні, 4 грудня Міністерство оборони Литви повідомили в себе на сторінці, що країна відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії.

"Ми щодня працюємо, щоб окупанти тікали", - додали в міністерстві.

Також в литовському міністерстві додали фото завантаження боєприпасів, для відправки.