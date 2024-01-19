Прем'єр Литви сподівається, що ЄС досягне угоди про 50 млрд євро для України

"Усі інші члени згодні і бачать ситуацію точно так само, за винятком Угорщини, але поки що ніхто не підняв руки, і робота йде дуже інтенсивно. Тривають дискусії, шукають рішення, щоб це було рішення для 27 країн", - заявила вона.

Прем'єр зазначила, що всі інші рішення, які теоретично можливі в рамках міждержавних спеціальних договорів або спеціальних схем, є неоптимальними, оскільки продемонстрували б розбіжність у поглядах.

"Дуже важливо, щоб рішення було одноголосним, щоб це було рішення 27 країн, і я сподіваюся, що в європейських лідерів вистачить мудрості знайти таке рішення 1 лютого", - сказала вона.

Блокування Угорщиною 50 млрд євро від ЄС для України

У середині грудня 2023 року на саміті лідерів країн Європейського союзу Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Тепер питання допомоги Україні розглядатимуть на саміті ЄС 1 лютого. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Будапешт вимагає від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано.

Також 17 січня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висловила впевненість, що всі члени ЄС схвалять допомогу Україні у 50 млрд євро.

Докладніше про те, як ЄС домовляється щодо України і чи позбавлять Орбана права вето - читайтеу матеріалі РБК-Україна.

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