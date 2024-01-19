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Премьер Литвы надеется, что ЕС достигнет соглашения о 50 млрд евро для Украины

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните надеется, что Европейский совет в начале февраля сможет договориться о пакете поддержки в 50 млрд евро для Украины, несмотря на возражения Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Все остальные члены согласны и видят ситуацию точно так же, за исключением Венгрии, но пока никто не поднял руки, и работа идет очень интенсивно. Идут дискуссии, ищутся решения, чтобы это было решение для 27 стран", - заявила она. 

Премьер отметила, что все другие решения, которые теоретически возможны в рамках межгосударственных специальных договоров или специальных схем, являются неоптимальными, поскольку продемонстрировали бы расхождение во взглядах.

"Очень важно, чтобы решение было единогласным, чтобы это было решение 27 стран, и я надеюсь, что у европейских лидеров хватит мудрости найти такое решение 1 февраля", - сказала она. 

Блокирование Венгрией 50 млрд евро от ЕС для Украины

В середине декабря 2023 года на саммите лидеров стран Европейского союза Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Теперь вопрос помощи Украине будет рассматриваться на саммите ЕС 1 февраля. Вместе с тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает, что заблокирует его. Будапешт требует от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано.

Также 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что все члены ЕС одобрят помощь Украине в 50 млрд евро.

Подробнее о том, как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето - читайте в материале РБК-Украина.

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