UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Канади про трагедію в Дніпрі: удари РФ - мерзенні та абсолютно неприйнятні

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Канада засудила Росію за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, заявивши, що такі напади мерзенні та неприйнятні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в Twitter.

"Напади Росії на житловий будинок у Дніпрі, Україна, є огидними, мерзенними та абсолютно неприйнятними", - зазначив Трюдо.

Він додав, що Канада засуджує насильство та підтримує народ України у війні, яку розв'язала Росія. Прем'єр підкреслив, що його країна продовжить і надалі допомагати українцям і забезпечувати необхідну підтримку.

Нагадаємо, вчора під час масової ракетної атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок удару знищений цілий під'їзд, під завалами опинилися люди.

Станом на 9:00 відомо про 20 загиблих, а також про 73 постраждалих, серед яких діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаДжастін Трюдоракетный ударДніпропетровська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України