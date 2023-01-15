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Число жертв ракетного удару в Дніпрі досягло 20

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Дні, Неділя 15 січня 2023 09:01
Число жертв ракетного удару в Дніпрі досягло 20 Фото: кількість жертв ракетного удару в Дніпрі досягла 20 (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальна операція у Дніпрі триває. Наразі через попадання російської ракети до житлового будинку загинули вже 20 людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"20 невинних жертв", - написав він.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, травмовано 73 особи.

"З них - 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини", - розповів він.

За його словами, ударом зруйновано два під'їзди з 9 по 2 поверхи, зокрема 72 квартири знищені та пошкоджено понад 230.

"Вивезено приблизно 3450 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів", - додав Лукашук.

Він додав, що з людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням. Наразі відомо, що можливого відселення потребують мешканці 236 квартир, це орієнтовно понад 400 осіб.

До цього кількість жертв через удар в Дніпрі сягнула 18 людей.

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