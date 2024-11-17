Прем'єр Канади дав прогноз щодо закінчення війни в Україні

За його словами Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення війни.

"Можливо, є періоди, коли це може статися в найближчі місяці", - сказав він, не уточнюючи подробиць.

При цьому, як вважає голова канадського уряду,

Трюдо також швидко додав, що Канада та її союзники тісно співпрацюють із президентом України Володимиром Зеленським.

"Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Володимира Путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час", - констатував прем'єр Канади.