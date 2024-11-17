Прем'єр Канади дав прогноз щодо закінчення війни в Україні

Війна в Україні може закінчиться найближчими місяцями. При цьому союзники не зможуть перекрити допомогу Києву, якщо від неї відмовляться США.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення війни.
"Можливо, є періоди, коли це може статися в найближчі місяці", - сказав він, не уточнюючи подробиць.
При цьому, як вважає голова канадського уряду,
Трюдо також швидко додав, що Канада та її союзники тісно співпрацюють із президентом України Володимиром Зеленським.
"Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Володимира Путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час", - констатував прем'єр Канади.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із головою Креля Володимиром Путіним 15 листопада. Ці переговори стали першими за останні два роки.
При цьому, на думку німецького видання Zeit, ця розмова була вигідна представникам обох країн.
При цьому, Шольц радився з українським президентом Володимиром Зеленським з приводу дзвінка Путіну. Проте Зеленський виступив проти цієї ідеї. На думку Зеленського, дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.
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