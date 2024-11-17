Премьер Канады дал прогноз по окончанию войны в Украине

По его словам, Канада отдана победе Украины и хочет скорейшего прекращения войны.

"Возможно, есть периоды, когда это может произойти в ближайшие месяцы", - сказал он, не уточняя подробностей.

При этом, как считает глава канадского правительства, прекращение войны на условиях Украины потребует поддержки США во время прихода администрации Дональда Трампа.

"Давайте также будем очень откровенны: все союзники в мире не смогут заменить полный отказ от поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов", - отметил Трюдо.

Кроме того, комментируя звонок канцлера Германии Олафа Шольца главе Кремля Владимиру Путину, Трюдо сказал, что "было бы хорошо иметь открытую линию связи с Путиным".

"Мы все понимаем, насколько важно покончить с насилием в Украине, положить конец конфликтам во всем мире. Это требует определенного уровня взаимодействия с партнерами, с которыми во многих случаях мы не согласны", - констатировал он.

Трюдо также добавил, что Канада и ее союзники тесно сотрудничают с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Хорошо, что вокруг этого ведутся разговоры, но уровень моего доверия к Владимиру Путину сейчас, пожалуй, самый низкий за все время", - констатировал премьер Канады.