Прем'єр Канади дав прогноз щодо закінчення війни в Україні
Війна в Україні може закінчиться найближчими місяцями. При цьому союзники не зможуть перекрити допомогу Києву, якщо від неї відмовляться США.
Таку думку висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення війни.
"Можливо, є періоди, коли це може статися в найближчі місяці", - сказав він, не уточнюючи подробиць.
При цьому, як вважає голова канадського уряду, припиненнявійни на умовах України вимагатиме підтримки США під час приходу адміністрації Дональда Трампа.
"Давайте також будемо дуже відверті: усі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову від підтримки України з боку Сполучених Штатів", - зазначив Трюдо.
Крім того, коментуючи дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца главі Кремля Володимиру Путіну, Трюдо сказав, що "було б добре мати відкриту лінію зв’язку з Путіним".
"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не згодні", - констатував він.
Трюдо також швидко додав, що Канада та її союзники тісно співпрацюють із президентом України Володимиром Зеленським.
"Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Володимира Путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час", - констатував прем'єр Канади.
Дзвінок Шольца Путіну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із головою Креля Володимиром Путіним 15 листопада. Ці переговори стали першими за останні два роки.
При цьому, на думку німецького видання Zeit, ця розмова була вигідна представникам обох країн.
При цьому, Шольц радився з українським президентом Володимиром Зеленським з приводу дзвінка Путіну. Проте Зеленський виступив проти цієї ідеї. На думку Зеленського, дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.
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