Прем'єр Італії назвала найефективнішу "зброю" для миру в Україні

Голова італійського уряду прокоментувала питання про те, чи слід Європі послабити заборону на імпорт російського газу.

"Економічний тиск, який ми чинили на Росію останніми роками, є найефективнішою зброєю для досягнення миру, тому ми маємо бути дуже обережними в подальших кроках", - сказала у відповідь Мелоні.

Вона також висловила сподівання, що прогрес у напрямку миру між Україною та РФ буде до того, як буде повна заборона на імпорт російського газу.

Така заява Мелоні прозвучала після того, як генеральний директор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці заявив, що незрозуміло, чим замінити 20 млрд кубометрів російського СПГ.