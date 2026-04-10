Європа різко наростила імпорт газу з Росії: в FT розкрили неочікувані цифри

Країни Європейського Союзу наростили імпорт російського зрідженого природного газу з арктичного проєкту "Ямал ЗПГ". Це сталося на тлі скорочення світових поставок через енергетичну кризу на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Динаміка поставок та витрати ЄС

Як пише FT, за даними дослідницької групи Kpler, імпорт із сибірського проєкту "Ямал ЗПГ" у першому кварталі зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши позначки у 5 млн тонн. Лише у березні країни блоку отримали 1,8 млн тонн палива.

За оцінками організації Urgewald, сукупні витрати держав-членів ЄС на закупівлю газу з цього заводу за перші три місяці року склали приблизно 2,88 млрд євро.

Зростання витрат зумовлене стрибком середніх європейських цін на газ у березні до 52,87 євро за МВт·год.

Причини зростання імпорту

Основним фактором, що змусив Європу звернутися до російського ресурсу, стала нестабільність на Близькому Сході.

Через пошкодження інфраструктури та контроль Ірану над Ормузькою протокою поставки катарського ЗПГ суттєво скоротилися.

Крім того, на ситуацію вплинули внутрішні обмеження ЄС:

Заборона на перевантаження - через санкції Росії стало важче перенаправляти вантажі до Азії, що зробило європейський ринок фактично єдиним доступним напрямком.

- через санкції Росії стало важче перенаправляти вантажі до Азії, що зробило європейський ринок фактично єдиним доступним напрямком. Логістичні переваги - 97% усіх вантажів із "Ямалу" за перші три місяці року було спрямовано саме до портів Євросоюзу.

"Усі цифри показують залежність Росії від європейського ринку", - зазначає активіст Urgewald Себастьян Рьоттерс.

Він дадав, що європейські покупці наразі не виявляють бажання повністю відмовитися від російського ЗПГ до введення офіційних заборон.

Позиція Брюсселя

Попри зростання показників, Європейська комісія планує дотримуватися курсу на повне ембарго. Повна заборона на імпорт російського ЗПГ має набути чинності у січні 2027 року.

Комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен наголосив, що повернення до енергетичної залежності від РФ було б критичною помилкою, нагадуючи про досвід 2022 року.

Наразі понад дві третини всього ЗПГ до блоку постачається зі США, що є історичним максимумом.