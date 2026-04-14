Премьер Италии назвала самое эффективное "оружие" для мира в Украине

Глава итальянского правительства прокомментировала вопрос о том, следует ли Европе ослабить запрет на импорт российского газа.

"Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в последние годы, является самым эффективным оружием для достижения мира, поэтому мы должны быть очень осторожны в дальнейших шагах", - сказала в ответ Мелони.

Она также выразила надежду, что прогресс в направлении мира между Украиной и РФ будет до того, как полный запрет на импорт российского газа.

Такое заявление Мелони прозвучало после того, как генеральный директор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что неясно, чем заменить 20 млрд кубометров российского СПГ.