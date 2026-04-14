Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Премьер Италии назвала самое эффективное "оружие" для мира в Украине

15:58 14.04.2026 Вт
2 мин
Мелони объяснила, как Россию можно принудить к миру
aimg Иван Носальский
Фото: Джорджа Мелони, премьер Италии (Getty Images)

Экономическое давление на Россию является самым эффективным методом для достижения мира в Украине.

Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава итальянского правительства прокомментировала вопрос о том, следует ли Европе ослабить запрет на импорт российского газа.

"Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в последние годы, является самым эффективным оружием для достижения мира, поэтому мы должны быть очень осторожны в дальнейших шагах", - сказала в ответ Мелони.

Она также выразила надежду, что прогресс в направлении мира между Украиной и РФ будет до того, как полный запрет на импорт российского газа.

Такое заявление Мелони прозвучало после того, как генеральный директор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что неясно, чем заменить 20 млрд кубометров российского СПГ.

Запрет на импорт российского СПГ

Напомним, согласно решению стран ЕС, с 2027 года должен вступить в силу полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России.

Но сейчас на фоне войны США с Ираном поставки российского СПГ в Европу резко выросли.

По информации Financial Times, в первом квартале 2026 года импорт из сибирского проекта "Ямал СПГ" возрос на 17%.

