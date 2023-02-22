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Прем'єр Іспанії планує відвідати Україну, - La Razon

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Середа 22 лютого 2023 15:50
Прем'єр Іспанії планує відвідати Україну, - La Razon Фото: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (facebook_com_pedro_sanchezperezcastejon)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 лютого, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес має відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Razon.

"Це поїздка в умовах суворої секретності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному", - йдеться у матеріалі.

Вранці 22 лютого прем'єр Санчес взяв участь у засіданні Конгресу депутатів (нижня палата парламенту)

"Візит до Києва підпадає під зобов'язання Іспанії перед союзниками та наголошує на незгоді з незаконним вторгненням Росії в Україну", - додало видання.

Санчес уже був у Києві у квітні минулого року, коли він разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і оголосив про найбільше на той момент постачання зброї.

Оновлено 17:04

Видання Okdiario повідомляє, що Санчес прибуде до Києва в четвер та зустрінеться з президентом Зеленським. Зазначається, що глава уряду і його команда вилетять з Мадрида до польського міста Жешув літаком. Вже з Польщі делегація відправиться на поїзді до Києва.

Нагадаємо, що Іспанія направить шість своїх танків Leopard 2 німецького виробництва для підтримки України у війні проти Росії та готова збільшити постачання.

Раніше повідомлялось, що іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.

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