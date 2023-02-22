Прем'єр Іспанії планує відвідати Україну, - La Razon

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Razon .

"Це поїздка в умовах суворої секретності, яка з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному", - йдеться у матеріалі.

Вранці 22 лютого прем'єр Санчес взяв участь у засіданні Конгресу депутатів (нижня палата парламенту)

"Візит до Києва підпадає під зобов'язання Іспанії перед союзниками та наголошує на незгоді з незаконним вторгненням Росії в Україну", - додало видання.

Санчес уже був у Києві у квітні минулого року, коли він разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і оголосив про найбільше на той момент постачання зброї.

Оновлено 17:04

Видання Okdiario повідомляє, що Санчес прибуде до Києва в четвер та зустрінеться з президентом Зеленським. Зазначається, що глава уряду і його команда вилетять з Мадрида до польського міста Жешув літаком. Вже з Польщі делегація відправиться на поїзді до Києва.