Іспанія передасть Україні шість танків Leopard-2 і готова збільшити постачання

Іспанія направить шість своїх танків Leopard-2 німецького виробництва для підтримки України у війні проти Росії та готова збільшити постачання.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Наразі шість танків перебувають у ремонті, і Іспанія може відправити в Україну більше танків Leopard-2, "якщо це буде необхідно" і якщо "про це попросять наші союзники", сказала вона у парламенті.

Іспанія має 108 танків Leopard 2A4, які є стандартною моделлю для багатьох європейських країн та на яких українські танкісти можуть проходити стандартну підготовку.

Близько половини іспанських танків знаходяться у північноафриканських анклавах Сеута та Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі та потребують переобладнання.

Нагадаємо, іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.

Зазначимо, за даними The Times , Україна, ймовірно, отримає менш як чверть сучасних бойових танків, які пообіцяли їй західні партнери, до очікуваного весняного наступу Росії.