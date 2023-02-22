ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іспанія передасть Україні шість танків Leopard-2 і готова збільшити постачання

Новость на русском →
Мадрид, Середа 22 лютого 2023 14:00
Іспанія передасть Україні шість танків Leopard-2 і готова збільшити постачання Фото: Маргарита Роблес, голова Міноборони Іспанії (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Іспанія направить шість своїх танків Leopard-2 німецького виробництва для підтримки України у війні проти Росії та готова збільшити постачання.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Наразі шість танків перебувають у ремонті, і Іспанія може відправити в Україну більше танків Leopard-2, "якщо це буде необхідно" і якщо "про це попросять наші союзники", сказала вона у парламенті.

Іспанія має 108 танків Leopard 2A4, які є стандартною моделлю для багатьох європейських країн та на яких українські танкісти можуть проходити стандартну підготовку.

Близько половини іспанських танків знаходяться у північноафриканських анклавах Сеута та Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі та потребують переобладнання.

Нагадаємо, іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.

Зазначимо, за даними The Times , Україна, ймовірно, отримає менш як чверть сучасних бойових танків, які пообіцяли їй західні партнери, до очікуваного весняного наступу Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Війна Росії проти України
NEWS
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України