Премьер Испании планирует посетить Украину, - La Razon
В четверг, 23 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес посетит Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Razon.
"Это поездка в условиях строгой секретности, которая из соображений безопасности не была предусмотрена в официальной повестке дня", - говорится в материале.
Утром 22 февраля премьер Санчес принял участие в заседании Конгресса депутатов (нижняя палата парламента)
"Визит в Киев подпадает под обязательства Испании перед союзниками и подчеркивает несогласие с незаконным вторжением России в Украину", - добавило издание.
Санчес уже был в Киеве в апреле прошлого года, когда он вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен встретился с президентом Владимиром Зеленским и объявил о крупнейших на тот момент поставках оружия.
Обновлено 17:04
Издание Okdiario сообщает, что Санчес прибудет в Киев в четверг и встретится с президентом Зеленским. Отмечается, что глава правительства и его команда вылетят из Мадрида в польский город Жешув самолетом. Уже из Польши делегация отправится на поезде в Киев.
Напомним, что Испания направит шесть своих танков Leopard 2 немецкого производства для поддержки Украины в войне против России и готова увеличить поставки.
Ранее сообщалось, что испанские инструкторы научат 55 украинских военных управлять германским танком Leopard 2A4.
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