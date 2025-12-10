Прем'єр Ірландії розповів, чи були дрони небезпечними для літака Зеленського

"Дрони не становили загрози для літака президента Зеленського - це потрібно чітко зазначити - оскільки він безпечно приземлився за деякий час до цього інциденту", - сказав він під час виступу в парламенті Ірландії.

Мартін додав, що обставини вказують на те, що дрони були "частиною гібридної кампанії, ініційованої Росією проти інтересів ЄС та України".

Ірландський прем'єр зазначив, що його країна збирається інвестувати в протидронові технології, оскільки "зазнає загрози безпеці".