Прем'єр Ірландії розповів, чи були дрони небезпечними для літака Зеленського

Ірландський прем'єр Міхол Мартін заявив, що дрони поблизу Дубліна, які помітили незабаром після прибуття президента України Володимира Зеленського, не загрожували його літаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Дрони не становили загрози для літака президента Зеленського - це потрібно чітко зазначити - оскільки він безпечно приземлився за деякий час до цього інциденту", - сказав він під час виступу в парламенті Ірландії.
Мартін додав, що обставини вказують на те, що дрони були "частиною гібридної кампанії, ініційованої Росією проти інтересів ЄС та України".
Ірландський прем'єр зазначив, що його країна збирається інвестувати в протидронові технології, оскільки "зазнає загрози безпеці".
Нагадаємо, раніше The Journal повідомляло, що невідомі дрони пролетіли за маршрутом прямування літака президента України Володимира Зеленського під час його візиту в Дублін.
За даними видання, це були безпілотники військового типу. Згідно з припущеннями, у такий спосіб хтось намагався зірвати візит глави української держави до Ірландії.
Після цього безпілотники кружляли над одним із військових кораблів Ірландії, який вивели в Ірландське море. Поліція Ірландії почала розслідування інциденту після того, як до правоохоронців звернулися сили оборони країни.
Зазначимо, Міхол Мартін вважає, що інцидент із дронами в Дубліні під час візиту Володимира Зеленського може бути пов'язаний із тим, що Євросоюз активно обговорює долю російських активів.