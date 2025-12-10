Премьер Ирландии рассказал, были ли дроны опасными для самолета Зеленского

Ирландский премьер Михол Мартин заявил, что дроны вблизи Дублина, которые заметили вскоре после прибытия президента Украины Владимира Зеленского, не угрожали его самолету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Дроны не представляли угрозы для самолета президента Зеленского - это нужно четко отметить - поскольку он безопасно приземлился за некоторое время до этого инцидента", - сказал он во время выступления в парламенте Ирландии.
Мартин добавил, что обстоятельства указывают на то, что дроны были "частью гибридной кампании, инициированной Россией против интересов ЕС и Украины".
Ирландский премьер отметил, что его страна собирается инвестировать в противодроновые технологии, поскольку "испытывает угрозу безопасности".
Напомним, ранее The Journal сообщало, что неизвестные дроны пролетели по маршруту следования самолета президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Дублин.
По данным издания, это были беспилотники военного типа. Согласно предположениям, таким образом кто-то пытался сорвать визит главы украинского государства в Ирландию.
После этого беспилотники кружили над одним из военных кораблей Ирландии, который вывели в Ирландское море. Полиция Ирландии начала расследование инцидента после того, как к правоохранителям обратились силы обороны страны.
Отметим, Михол Мартин считает, что инцидент с дронами в Дублине во время визита Владимира Зеленского может быть связан с тем, что Евросоюз активно обсуждает судьбу российских активов.