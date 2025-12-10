RU

Премьер Ирландии рассказал, были ли дроны опасными для самолета Зеленского

Иллюстративное фото: самолет президента Украины Владимира Зеленского преследовали дроны (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Ирландский премьер Михол Мартин заявил, что дроны вблизи Дублина, которые заметили вскоре после прибытия президента Украины Владимира Зеленского, не угрожали его самолету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Дроны не представляли угрозы для самолета президента Зеленского - это нужно четко отметить - поскольку он безопасно приземлился за некоторое время до этого инцидента", - сказал он во время выступления в парламенте Ирландии.

Мартин добавил, что обстоятельства указывают на то, что дроны были "частью гибридной кампании, инициированной Россией против интересов ЕС и Украины".

Ирландский премьер отметил, что его страна собирается инвестировать в противодроновые технологии, поскольку "испытывает угрозу безопасности".

 

Инцидент с самолетом Зеленского

Напомним, ранее The Journal сообщало, что неизвестные дроны пролетели по маршруту следования самолета президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Дублин.

По данным издания, это были беспилотники военного типа. Согласно предположениям, таким образом кто-то пытался сорвать визит главы украинского государства в Ирландию.

После этого беспилотники кружили над одним из военных кораблей Ирландии, который вывели в Ирландское море. Полиция Ирландии начала расследование инцидента после того, как к правоохранителям обратились силы обороны страны.

Отметим, Михол Мартин считает, что инцидент с дронами в Дублине во время визита Владимира Зеленского может быть связан с тем, что Евросоюз активно обсуждает судьбу российских активов.

Владимир ЗеленскийИрландияДрони