Премьер Ирландии рассказал, были ли дроны опасными для самолета Зеленского

"Дроны не представляли угрозы для самолета президента Зеленского - это нужно четко отметить - поскольку он безопасно приземлился за некоторое время до этого инцидента", - сказал он во время выступления в парламенте Ирландии.

Мартин добавил, что обстоятельства указывают на то, что дроны были "частью гибридной кампании, инициированной Россией против интересов ЕС и Украины".

Ирландский премьер отметил, что его страна собирается инвестировать в противодроновые технологии, поскольку "испытывает угрозу безопасности".