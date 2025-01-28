Прем'єр Франції назвав Ілона Маска загрозою для демократій

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру розкритикував нещодавні нападки Ілона Маска на адресу Франції та країни Європи. На думку глави уряду, мільярдер становить загрозу для демократій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ілон Маск створює загрозу для демократій. Гроші не повинні давати право керувати совістю", - сказав Байру в інтерв'ю місцевому телебаченню.

Так очільник французького уряду відреагував на резонансні заяви Маска минулого тижня.

Нагадаємо, 20 січня Байру заявив, що Франція та Європа загалом повинні будуть протистояти президенту США Дональду Трампу і його політиці, інакше зіткнуться з "розгромом".

Глава французького уряду зазначив, що "Сполучені Штати вирішили розпочати надзвичайно домінуючу форму політики, через долар, через свою промислову політику, через той факт, що вони можуть захопити світові інвестиції та світові дослідження".

"І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста - над нами будуть домінувати. Нас розчавлять. Ми будемо маргіналізовані", - сказав Байру.

На думку прем'єра, "реакція на події залежить виключно від французького народу та Європи", адже "без Європи ми нічого не можемо зробити".