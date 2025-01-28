Премьер Франции назвал Илона Маска угрозой для демократий

Премьер-министр Франции Франсуа Байру раскритиковал недавние нападки Илона Маска в адрес Франции и страны Европы. По мнению главы правительства, миллиардер представляет угрозу для демократий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Илон Маск создает угрозу для демократий. Деньги не должны давать право управлять совестью", - сказал Байру в интервью местному телевидению.

Так глава французского правительства отреагировал на резонансные заявления Маска на прошлой неделе.

Напомним, 20 января Байру заявил, что Франция и Европа в целом должны будут противостоять президенту США Дональду Трампу и его политике, иначе столкнутся с "разгромом".

Глава французского правительства отметил, что "Соединенные Штаты решили начать чрезвычайно доминирующую форму политики, через доллар, через свою промышленную политику, из-за того факта, что они могут захватить мировые инвестиции и мировые исследования".

"И если мы ничего не сделаем, наша судьба очень проста - над нами будут доминировать. Нас раздавят. Мы будем маргинализированы", - сказал Байру.

По мнению премьера, "реакция на события зависит исключительно от французского народа и Европы", поскольку "без Европы мы ничего не можем сделать".